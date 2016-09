Seitenüberschrift

Artikel | 01.09.2016 - 15:41 | TigerClaw | User Bewertung:

Top 5 der erwarteten Games 2017

Die Computerspiele-Industrie steht nie an einer Stelle. Von Jahr zu Jahr erscheinen neue Spiele mit mehr fesselnder Story und unglaublich realistischer Grafik. Spieleentwickler tun alles Mögliche und Unmögliche, damit Gamers das Spiel zu genießen. Heutzutage lässt die Spielvielfalt zu, ein Computerspiel für jeden Geschmack zu finden. 2017 verspricht wirklich spannend für PC-Spieler zu werden. Also mach dich fertig viel zu spielen.

In diesem Artikel erzählen wir über Top 5 der meist erwarteten Releases, auf die du dich 2017 erfreuen kannst. Das sind schwindelnde Shooter, atmosphärische Rollenspiele, spannende Quests – jeder Gamer wird zufrieden sein.

GTA VI

Die Veröffentlichung von sechstem Teil der legendären Aktion gehört zu den Hauptnachrichten 2017 in der Welt der Computerspiele. Es gibt mittlerweile wenig Information über die Neuheit von Rockstar Games. Die Handlung geschieht in einer erfundenen Stadt, wo die Hauptfigur die Karriere von einem Verbrecher machen muss. Wir wissen, dass Rockstar alle Erwartungen übertreffen mag. Das heißt, dass die Welt im neuen Spiel größer als in vorherigen Spielereihen sein wird. Man sagt, dass als Prototyp der neuen Ortung europäische und asiatische Länder können sein. Zur Zahl der Bewerber gehören Paris, London und Las Vegas – die Welt des Kasinos.

Das Spiel Grand Theft Auto VI erfreut GTA Fans schon im nächsten Jahr! Im Übrigen setzen die Fans auf die erfundenen Städte, die in den vorigen Teilen des Spieles belichtet wurden. Auch hat einer der Drehbuchautoren über die Möglichkeit erwähnt, die einzige handelnde Hauptperson durch andere zu ersetzen. Der Spieler kann selbstständig die Hauptperson wählen, eine von denen wahrscheinlich ein Mädchen sein wird.

Was die Grafik in GTA betrifft, so wird sie natürlich viel realistischer. Die Entwickler verwenden die neuen Technologien, deshalb kann man die Stadt von einer echten mit Mühe unterscheiden.

Vampyr

Das Unternehmen Dontnod Entertainment hat die Ankündigung der RPG Vampyr schon am Anfang dieses Jahres. Aber bis zum heutigen Tag beeilten sich die Hersteller nicht, die Details über das Werk zu öffnen.

Das Rollenspiel wird zulassen, in die mystische Atmosphäre Nachkriegslondons einzutauchen. Zu diesen dunklen Zeiten ist die britische Hauptstadt von der furchtbaren Krankheit erfasst. Aber den Bewohnern der Stadt lauert mehr schreckliche Gefahr auf – die blutgierigen Vampire. Gamers steht bevor, in die Rolle von Arzt Jonathan E. Reid zu spielen, dem das nicht beneidenswerte Schicksal des Blutsaugers zugefallen ist. Eine der Besonderheiten Vampyre ist die Möglichkeit, das Blut wörtlich von jedem Vorbeikommenden zu trinken. Die Aufgabe des Spielers besteht darin, dass in den finsteren Straßen der Stadt die passende Beute zu finden, gegen andere Vampiren und den übrigen Monstern zu kämpfen, sowie die unbekannten Fähigkeiten der Figur zu entdecken. Jede Entscheidung der handelnden Person kann ihr Schicksal kardinal ändern.

Bloodstained: Ritual of the Night

Der neue Abenteuerkämpfer war vom Autor des berühmten Spieles "Castlevania: Symphony of the Night» Koji Igarashi geschaffen. Die Handlung spielt im XVIII. Jahrhundert, wenn die Menschen den Glauben an die Magie verloren haben, und die Wissenschaft hat gesiegt. Zur Strafe dafür hat die Gilde der Alchimisten auf die Erde der altertümlichen Dämonen gesendet. Zum Köder für sie dienen die Kinder.

Die Handlung dreht sich um die Waise Miriam. Der alchemistische Fluch verwandelt ihre Haut in den Kristall allmählich um. Um dem Fluch zu entgehen, begibt sich das Mädchen auf die Suche des Menschen, der an solchem Fluch leidet. Der Spieler muss durch das unheilverkündende Schloss gehen, wo die unheimlichen Dämonen wohnen.

Es ist interessant, dass alle Mittel für die Entwicklung des Spieles die Bewunderer von Igarashi gesammelt haben. Nach den vorläufigen Angaben wird «Bloodstained: Ritual of the Night» im März 2017 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Titanfall 2

Die Premiere des Sequels des populären Netzspieles ist für den Frühling 2017 geplant. Die Gerüchte über die Fortsetzung Titanfall 2 sind noch im Frühling 2015 erschienen. Dann haben einige Ausgaben unter Bezugnahme auf ihre Quellen geschrieben, dass die Fortsetzung für einige Plattformen vorbereitet wird. Es ist bekannt, dass Titanfall 2 sowohl auf Xbox und PC, als auch auf PS4 erscheinen wird. Obwohl Details noch unbekannt sind, erwartet Gamers ein fantastischer Shooter. Die Spieler müssen die Piloten verwalten, um in der Schlacht mit den Robotern-Titan heil zu bleiben. Für die Entwicklung des Spieles hat das Studio Respawn die Mannschaft aus 90 Mitarbeitern zusammengebracht, dass die Zahl der Entwickler des ersten Teiles Titanfall wesentlich übertritt.

The Pillars of the Earth

Historische Quest wird die Spieler zu mittelalterlichem Europa verlegen!

Das Spiel ist eine interaktive Version des Roman-Bestsellers von Ken Follett «Die Säule der Erde». Am Anfang des 13. Jahrhunderts fängt der Bau der größten und schönsten Kathedrale in England, in Kingbridge an. Infolge von diesem Bau entstehen die zahlreichen Intrigen zwischen den Priestern, der Adel und den einfachen Menschen. Die Bewunderer des Buches haben eine Chance, die Rollen der Lieblingshelden anzuprobieren, und die Fans der historischen Spiele sollen das mittelalterliche Kolorit des GamePlays bewerten. Das Release ist für PC, Mac, Xbox One eingeplant.

Man braucht, zu bemerken, dass 2017 an den Premieren reich sein wird. Außer den erwähnten Spielen wird die Ausgabe der Fortsetzungen vieler bekannter Projekte (Knack II, Destiny 2, Shenmue III) erwartet.