Seitenüberschrift

Testbericht | 05.04.2017 - 15:26 | TigerClaw | User Bewertung: Energy Casino gehört zu den etwas neueren Online-Casino und wird mit der maltesischen Glücksspiel-Lizenz betrieben. Damit gehört es zu den seriösen Anbietern von Glücksspielen. Darüber hinaus bietet das Casino neben tollen Bonusprogrammen auch einen erstklassigen Service an. Energy Casino bietet ein breites Portfolio an Spielen an, die ständig optimiert und auf dem neusten Stand gebracht werden. Neben Klassikern wie Blackjack, Roulette, Videopoker und Tischspiele gehören zum casino Energy auch Spieleautomaten, Arcadespiele und diverse Spielautomaten. Das Online Casino setzt dabei auch namenhafte Softwarehersteller wie Microgaming, Novoline, NetEnt, Quickfire und Oryx Gaming. Ein Demomodus, der sich insbesondere an unerfahrene Spieler richtet, ist ebenfalls an Bord. Alle Spiele werden direkt über den Browser am PC aufgerufen. Nach der Registrierung erhalten Neukunden einen 200 Euro (100 Prozent) Energy Casino Bonus. Bei der ersten Einzahlung wird die Summe bis zu einem Betrag von 200 Euro verdoppelt. Bei der zweiten Einzahlung gibt es zusätzlich einen Reload-Bonus und das ebenfalls bei einem Betrag von bis zu 200 Euro. Dabei handelt es sich aber lediglich um einen nicht allzu attraktiven 50 Prozent Bonus. Insgesamt weiß das Bonus Paket aber durchaus zu überzeugen, auch wenn dabei einiges zu beachten ist. Zum einen richtet sich das Bonusangebot lediglich an Neukunden ohne Energy Casino Konto und zum anderen muss zunächst der Ersteinzahler-Bonus genutzt werden, bevor der Reload-Bonus in Anspruch genommen werden kann. Daher sollte man nach einer Registrierung definitiv den Ersteinzahler-Bonus nutzen. Auszahlungen sind prinzipiell immer möglich, auch wenn pro Woche lediglich eine Auszahlung kostenlos erfolgt. Voraussetzung ist außerdem, dass die Umsatzbedingungen komplett erfüllt worden sind. Wer seinen Bonus nicht gleich verspielen möchte, kann einen Mindesteinsatz setzen. Dadurch können mit wenigen Einsätzen sehr viele Spiele absolviert werden. Zudem besteht dann kein Risiko, dass der Bonus komplett verspielt wird. Wer also auf den großen Gewinn hofft, sollte seine Einsätze nicht zu hoch setzen und stattdessen den Spielspaß genießen. Denn nichts ist frustrierender als seinen kompletten Bonus zu verlieren. Energy Casino bietet einen kostenpflichtigen telefonischen Support an. Alternativ kann der Kundenservice auch per Fax, per E-Mail und sogar per Live-Chat kontaktiert werden. Der Kunden-Support ist von 9 bis 00 Uhr und am Wochenende von 13 bis 21 Uhr zu erreichen und dabei recht flott. Insgesamt also ein seriöser Anbieter von Glücksspielen im Internet. Energy Casino Highlights - Seriöser Anbieter mit maltesischer Glücksspiel-Lizenz (EU)

- Vielfältiges Spiele-Portfolio

- Flash-Casino-Technik

- Mobile App

- Höhe Jackpot-Gewinne möglich

- Erste Einzahlung: 100% bis 200€

- Zweite Einzahlung: 50% bis 200 €