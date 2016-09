Seitenüberschrift

» Downloads » Demos | Veröffentlicht am 16.09.2012 - 09:36:04 | Bewertung:

Codemasters hat gestern die langerwartete Demo von F1 2012 via Steam veröffentlicht. Die Probefassung beinhaltet die Young Drivers Tests von Abu Dhabi sowie eine Strecke von Italien. Auf dem historischen Autodromo Di Monza dürfen sich Spieler in einem packenden GRAND PRIX über 5 Runden gegen ein volles KI-Fahrerfeld beweisen. F1 2012 erscheint am 21. September XBox360, PlayStation 3 und PC.