Seitenüberschrift

Battlefield Hardline
Entwickler: DICE
Publisher: Electronic Arts
Plattformen: PlayStation 4 Xbox One
Preis: 59,99 €
keine Jugendfreigabe
Release: 29.03.2015

Systemvoraussetzungen Betriebssystem: Windows XP (SP3), Vista (SP2), 7 (SP1), 8 oder 8.1 (64-Bit) CPU: Intel Core i3/i5 2,5 GHz, besser Intel Quad-Core oder AMD Six-Core RAM: 4 GByte RAM, besser 8 GByte RAM Grafikkarte: 1 GByte Grafikkarte, besser 3 GByte (AMD Radeon R9 290, NVIDIA GeForce GTX 760) Festplattenspeicher: 16 GByte freier Festplattenspeicher

Werden Sie in Battlefield Hardline zum Cop oder zum Verbrecher. Dieser actionreiche Blockbuster vereint das typische Multiplayer-Gameplay von Battlefield mit einer emotionsgeladenen Story und einer Spielwelt, wie man sie von Crime-Serien aus dem TV kennt. In der packenden Einzelspieler-Kampagne stürzen Sie sich als junger Detective Nick Mendoza in einen Rachefeldzug quer durchs ganze Land, um mit Ihren ehemaligen Kollegen abzurechnen. Im Multiplayer-Modus gehen Sie in neuen Cops-&-Verbrecher-Modi wie „Überfall“ und „Rettung“ auf Verbrecherjagd, rauben Tresore aus und retten Geiseln. Willkommen in Ihrer neuen Welt.