Seitenüberschrift

Total War: Attila Entwickler: Creative Assembly Publisher: SEGA Release: 18.02.2015

Systemvoraussetzungen Betriebssystem: Windows Vista/7 CPU: Intel Dual-Core 3 GHz oder besser RAM: 4 GByte Grafikkarte: 512 MB NVIDIA GeForce 8800GT, besser 2 GB NVIDIA GeForce GTX 560 Ti oder AMD Festplattenspeicher: 35 GByte freier Festplattenspeicher

Produktbeschreibung

Total War: Attila ist die neue Episode in der mehrfach preisgekrönten PC-Spielereihe, die rundenbasierte und Echtzeit-Strategie vereint. Das Spiel versetzt Sie zurück in das Jahr 395 – eine Zeit apokalyptischer Umbrüche zu Beginn des frühen Mittelalters. In dieser finsteren Zeit voll Hunger, Krankheit und Krieg erhebt sich in den weiten Steppen des Ostens eine neue Macht. Mit einer Million berittener Kämpfer unter seinem Befehl schreitet der ultimative Kriegerkönig unaufhaltsam voran – und Rom ist sein Ziel!