Seitenüberschrift

AeroCool DS 200 Orange Edition Hersteller: Aerocool Produkttyp: hardware Preis: 119,99 € Release: 1. Quartal 2015 Offizielle Webseite: Hier klicken Produktbewertung:

Produktbeschreibung

Nach dem erfolgreichen DS Cube bekommt die "Dead Silence"-Familie aus dem Hause Aerocool ein neues Familienmitglied. Der Aerocool DS 200 ist ein Midi-Tower mit auffälligem Design. Das stylische PC-Gehäuse ist in den Farbvariationen Schwarz (Black Edition), Rot-Schwarz (Red Edition) sowie Weiß-Schwarz (White Edition) auf dem Markt erhältlich. Auch beim Funktionsumfang macht dem DS 200 so schnell keiner etwas vor. Neben dem vorinstallierten Dämmmaterial gibt es auch eine integrierte Lüftersteuerung. Das Gehäuse mit den Maßen 210 × 527 × 485 mm (B×H×T) nimmt Mainboards in den Formfaktoren Mini-ITX, ATX und Micro-ATX auf. Anders als bei der Konkurrenz ist auch der Innenraum größzügig dimensioniert, um große Wasserkühlungen problemlos installieren zu können. Darüber hinaus sind ein 140-mm-Lüfter in der Front und ein 120-mm-Lüfter im Heck vorinstalliert.