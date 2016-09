Seitenüberschrift

Star Wars Battlefront Entwickler: DICE Publisher: Electronic Arts Plattformen: PlayStation 4 Xbox One Preis: 49,99 € FSK ab 16 freigegeben Offizielle Webseite: Hier klicken Release: 19.11.2015 Produktbewertung:

Systemvoraussetzungen Betriebssystem: Windows 7 oder 10 CPU: Intel i3 6300T oder besser RAM: 8 GB RAM oder mehr Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 660 mit 2 GB ode ATI Radeon HD 7850 mit 2 GB Festplattenspeicher: 40 GB freier Festplattenspeicher

Produktbeschreibung

Das Stampfen eines AT-AT in der eisigen Tundra von Hoth. Rebellen feuern auf imperiale Speeder, die durch die Wälder auf Endor rasen. Intensive Luftkämpfe zwischen X-Wings und TIE-Fightern. Bestreite epische Star WarsTM-Schlachten und erlebe deine eigenen heldenhaften Momente in Star Wars Battlefront.



Kämpfe für die Rebellen oder das Imperium in zahlreichen Multiplayer-Modi für bis zu 40 Spieler, oder stürze dich allein, am Split-Screen geteilten Bildschirm oder online in Herausforderungen, die von den Filmen inspiriert sind. Star Wars Battlefront kombiniert epische Action mit erstaunlichen Nachbildungen einiger der bekanntesten Planeten, Waffen, Charaktere und Transportmittel des Star Wars-Universums.



Dazu gibt es die Original-Soundeffekte aus den Filmen, damit Star Wars-Fans das ultimative interaktive Erlebnis bekommen, das sie immer haben wollten.