Seitenüberschrift

Tales of Zestiria Entwickler: Namco Bandai Games Europe Publisher: Namco Bandai Games Europe Plattformen: PlayStation 4 Preis: 39,99 € FSK ab 16 freigegeben Release: 20.10.2015

Systemvoraussetzungen Betriebssystem: Windows Vista, 7, 8, 10 CPU: Intel Core 2 Duo 2.4Ghz, AMD Athlon 64 X2 5200+ oder besser RAM: 2 GB RAM Grafikkarte: Nvidia GeForce 8800GT / ATI Radeon HD 4830 oder vergleichbar Festplattenspeicher: 12 GB freier Festplattenspeicher

In dieser brandneuen Tales-Episode werden die Spieler eine großartige Geschichte erleben und mit komplett neuen Charakteren, magischen Ländern und Action-geladenem Gameplay, für das die „Tales of“-Serie seinen Fans weltweit bekannt ist, entdecken, was dem Abenteuer seine „Würze“ verleiht. Tales of Zestiria™ kehrt zu den Wurzeln der Serie zurück, in einem Fantasy-Setting mit Charakter-Designs von allen vier Designern der Serie, Mutsumi Inomata, Kosuke Fujishima, Daigo Okumura und Minoru Iwamoto. ufotable Inc wird ebenfalls wieder an den animierten Cut Scenes und der Eröffnungssequenz des Spiels mitwirken.