Seitenüberschrift

Rainbow Six Siege Plattformen: PlayStation 4 Xbox One Preis: 49,99 € FSK ab 16 freigegeben Offizielle Webseite: Hier klicken Release: 01.12.2015 Produktbewertung:

Systemvoraussetzungen Betriebssystem: Windows Vista, 7, 8, 10 CPU: Intel Core 2 Duo 2.4Ghz, AMD Athlon 64 X2 5200+ oder besser RAM: 2 GB RAM Grafikkarte: Nvidia GeForce 8800GT / ATI Radeon HD 4830 oder vergleichbar Festplattenspeicher: 12 GB freier Festplattenspeicher

Produktbeschreibung

Rainbow Six Siege ist die aktuellste Fortsetzung der gefeierten Ego-Shooter-Reihe, die vom renommierten Ubisoft-Montreal-Studio für die neue Konsolengeneration und PC entwickelt wird. Inspiriert von authentischen internationalen Antiterroreinsätzen lädt Rainbow Six Siege den Spieler ein, die Kunst der Zerstörung zu erleben. Intensive Häuserkämpfe, höchstes Risiko, Taktik, Teamplay und explosive Action stehen im Mittelpunkt dieses Erlebnisses. Das Mehrspieler-Gameplay von Rainbow Six Siege setzt im Hinblick auf intensive Feuergefechte und die Entwicklung von Strategien neue Maßstäbe und steht somit in bester Tradition früherer Rainbow Six-Spiele.