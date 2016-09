Seitenüberschrift

Battlefield 1 Entwickler: DICE Publisher: Electronic Arts Plattformen: PlayStation 4 Xbox One Preis: 39,99 € FSK ab freigegeben Offizielle Webseite: Hier klicken Release: 21.10.2016 Produktbewertung:

Systemvoraussetzungen Betriebssystem: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10 CPU: (AMD): AMD FX-6350 RAM: 8GB RAM Grafikkarte: (AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB Festplattenspeicher: 50GB freier Festplattenspeicher

Produktbeschreibung

Erleben Sie in Battlefield 1 das ganze Ausmaß des Krieges. Nehmen Sie an epischen Schlachten teil, stürzen Sie sich in einer belagerten französischen Stadt in den Häuserkampf, stellen Sie sich dem Feind in den italienischen Alpen oder kämpfen Sie in den Dünen Arabiens. Entdecken Sie in einer Kampagne voller Abenteuer eine neue Welt im Krieg oder nehmen Sie an epischen Multiplayer-Schlachten für bis zu 64 Spielern teil und passen Sie Ihre Taktik an die spektakulären Umgebungen und Zerstörungen an. Kämpfen Sie als Infanterist, steuern Sie atemberaubende Land-, Wasser- und Luftfahrzeuge, wie Panzer, Motorräder, Doppeldecker und riesige Schlachtschiffe, und passen Sie Ihre Spielweise an die dynamischsten Schlachten in der Geschichte von Battlefield an.