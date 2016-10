Seitenüberschrift

Mafia III Entwickler: Hangar 13 Publisher: 2k Games Plattformen: PlayStation 4 Xbox One Preis: 49,99€ keine Jugendfreigabe Offizielle Webseite: Hier klicken Release: 01.10.2016 Produktbewertung:

Systemvoraussetzungen Betriebssystem: Windows 7 64-bit CPU: Intel Core i5-2500K / Core i7-3770 RAM: 8 GByte RAM Grafikkarte: AMD FX-8120 oder Gefcorce GTX 660 mit 2GB Festplattenspeicher: 50 GB freier Festplattenspeicher

Produktbeschreibung

Es ist 1968... Die Regeln haben sich geändert. Nach Jahren des Kampfes in Vietnam kennt Lincoln Clay die Wahrheit: Familie ist nicht das, wo man hineingeboren wird, sondern das, wofür man stirbt. Wieder zu Hause in New Bordeaux will Lincoln seiner kriminellen Vergangenheit entfliehen. Doch als seine Ersatzfamilie, die schwarzen Gangster, von der italienischen Mafia verraten und ausgelöscht wird, gründet Lincoln auf der Asche der Vergangenheit eine neue Familie und schlägt eine Schneise der Rache und Vergeltung durch die Reihen der Verantwortlichen. Heftige Feuergefechte, Instinkt in Nahkämpfen, packende Fahr-Action und Cleverness sind seine Mittel zum Zweck. Aber mit der richtigen Crew, knallharten Entscheidungen und schmutzigen Händen kann man es in dieser Stadt an die Spitze der Unterwelt schaffen. New Bordeaux. Ein nachempfundenes 1968er New Orleans Eine riesige, abwechslungsreiche und zwielichtige Welt, die von Gangstern und korrupten Beamten beherrscht wird, reich ausstaffiert mit den optischen und akustischen Details und der emotional aufgeheizten sozialen Stimmung, die typisch waren für diese Ära Ein widerwilliger und tödlicher Anti-Held Werde zu Lincoln Clay, einem Waisenjungen und Vietnamveteranen, der nur noch Rache nehmen will; Rache an der italienischen Mafia, die die schwarzen Gangster brutal ermordet hat, die für Lincoln die einzige Familie in seinem Leben waren. Eine neue Familie aus der Asche der Vergangenheit Errichte ein neues Verbrecherimperium, auf deine ganz eigene Art und Weise, indem du entscheidest, welche deiner Lieutenants du beförderst und welche du fallen lässt...