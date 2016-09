Seitenüberschrift

Herzlich Willkommen zum vierten Teil unserer Gewinnspiel-Reihe anlässlich unseres 15-jährigen Jubiläums auf PCPointer.de. Diesmal verlosen wir in Zusammenarbeit mit LEGO Education den Roboter-Baukasten LEGO MINDSTORMS Education EV3. LEGO MINDSTORMS Education EV3 LEGO, der zweitgrößte Spielwarenhersteller der Welt, präsentiert mit dem LEGO MINDSTORMS Education EV3 die dritte Generation der erfolgreichen Roboter-Baureihe. Das Konzept von MINDSTORMS sah es ursprünglich vor, Kindern das Erschaffen und Steuern von Robotern näher zu bringen. Dass LEGO MINDSTORMS längst nicht nur Spielzeug ist, beweist die neue Evolution-Reihe. MINDSTORMS ist eine Produktserie des dänischen Spielwarenherstellers LEGO. Ende der neunziger Jahre veröffentlichte man das RCX (Robotics Command System), um Kindern die Grundlagen der Robotik und Informatik näher zu bringen. Etwa acht Jahre später folgte mit NXT ein Nachfolger, der jetzt vom EV3 abgelöst wird. EV3 ist eine Weiterentwicklung des NXT und kompatibel zu den NXT-Komponenten. Das Basis-Set besteht aus 541 Teilen und eignet sich insbesondere für den Einsatz in Schulen und Universitäten. Ein leistungsstarker Computer (Linux), verschiedene Servomotoren sowie jeweils ein Ultraschallsensor, ein Farb-/Lichtsensor und ein Gyrosensor ermöglichen den Bau von autonomen Robotern, Automaten und Messwerterfassungssystemen.

Weitere Informationen zur LEGO MINDSTORMS Education EV3 gibt es auf der LEGO-Webseite. Einen Test zum LEGO MINDSTORMS Education EV3 Core Set steht hier bereit. Teilnahmebedingungen Teilnahme nicht mehr möglich Hinweis: Der Gewinner wird von uns per E-Mail kontaktiert. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird der Name des Gewinners nur mit seiner Zustimmung veröffentlicht. Teilnahmeschluss ist der 10. März 2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von PCPointer.de dürfen am Gewinnspiel nicht teilnehmen. Ihre persönlichen Daten werden nicht an dritte weitergegeben und nach dem Gewinnspiel gelöscht. Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit: