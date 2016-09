Seitenüberschrift

Herzlich Willkommen zum fünftenTeil unserer Gewinnspiel-Reihe anlässlich unseres 15-jährigen Jubiläums auf PCPointer.de. Diesmal verlosen wir in Zusammenarbeit mit fischertechnik das hochwertige Konstruktions-Baukastensystem ROBOTICS TXT Discovery Set.

fischertechnik ROBOTICS TXT Discovery Set Das ROBOTICS TXT Discovery Set aus dem Hause fischertechnik besteht aus 310 Teilen, dem ROBOTICS TXT Controller und der erweiterten Software ROBO Pro zur Programmierung und Steuerung der Robotermodelle. Dabei richtet sich der Baukasten nicht nur an technikbegeisterte Kinder und Jugendliche, sondern auch an die Anwender, die es gerne etwas anspruchsvoller haben wollen. Neben einem leistungsfähigen Controller mit 2,4" Farb-Touchdisplay, W-LAN/Bluetooth-Modul, Micro SD-Karten-Slot zur Speichererweiterung, IR Empfängerdiode, integrierter Lautsprecher, 4 Motorausgänge, 8 digitale/analoge Eingänge für Sensoren und 4 schnelle Zähleingänge gehören auch Sensoren und Aktoren zur Ausstattung. So ermöglichen Komponenten wie Encoder-Motor, XS-Motor, Taster, NTC-Widerstand, Fototransistor und LED´s sowie eine USB-Kamera den Aufbau von mobilen Erkundungsrobotern, Überwachungsstationen, Schranken und vieles mehr. Weitere Informationen zum fischertechnik ROBOTICS TXT Discovery Set gibt es auf der fischertechnik-Webseite. Teilnahmebedingungen Teilnahme nicht mehr möglich Hinweis: Der Gewinner wird von uns per E-Mail kontaktiert. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird der Name des Gewinners nur mit seiner Zustimmung veröffentlicht. Teilnahmeschluss ist der 10. März 2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von PCPointer.de dürfen am Gewinnspiel nicht teilnehmen. Ihre persönlichen Daten werden nicht an dritte weitergegeben und nach dem Gewinnspiel gelöscht. Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit: