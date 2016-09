Seitenüberschrift

Herzlich Willkommen zum aktuellen Gewinnspiel auf PCPointer.de. Diesmal verlosen wir zum Heimkinostart des packenden, feministischen Westerns THE KEEPING ROOM – BIS ZUR LETZTEN KUGEL je eine Blu-ray, eine DVD und das REVIVAL-Comic (Band 1) von CROSS CULT.

2x REVIVAL-Comics (Band 1) von CROSS CULT In Tim Selens (HACK/SLASH) neustem Streich trifft Film Noir auf eine multikulturelle US-Kleinstadt und die Toten bleiben nicht lange unter der Erde! Sie kehren zu den Lebenden zurück, aber nicht als menschenfressende Zombies, sondern so, wie man sie vor ihrem Ableben kannte, wenn auch mit leichten bösartigen Ticks ... Als „Revivers“ versetzen sie die Bürger der Kleinstadt Wausau im ländlichen Wisconsin schnell in Panik, denn was soll man mit seinen Liebsten anfangen, die eigentlich tot sein sollten? Und wer ist überhaupt tot und wer wirklich „lebendig“? Während die Stadt unter Quarantäne gesetzt und von skandalgeilen Medien und religiösen Fanatikern belagert wird, versuchen die Polizistin Dana Cypress und ihre Schwester Em hinter das Geheimnis zu kommen, was es mit den Wiedergekehrten auf sich hat … . Kultiger Mystery-Horror für anspruchsvolle Horror-Fans. Weitere Informationen zu REVIVAL-Comics (Band 1) von CROSS CULT erhalten Sie auf der offiziellen Webseite. Zu The Keeping Room - Bis zur letzten Kugel Der US-amerikanische Bürgerkrieg zwischen Nord- und Südstaaten nähert sich im Jahr 1865 zwar seinem unausweichlichen Ende. Doch auch in den letzten Tagen des blutigen Konflikts regieren Gewalt und Tod: Für die willensstarke Augusta, die zusammen mit ihrer Schwester Louise und Sklavin Mad auf einem abgelegenen Anwesen auf das Kriegsende wartet, werden die letzten Tage des Kriegs zum Überlebenskampf: Zwei Deserteure der herannahenden Unions-Armee haben es auf die wehrlosen Frauen abgesehen ... Weitere Informationen zum The Keeping Room - Bis zur letzten Kugel erhalten Sie auf der offiziellen Webseite. Ab 17. März 2016 als Blu-ray, DVD und VoD erhältlich!

Regie: Daniel Barber

Darsteller: Brit Marling, Hailee Steinfeld, Sam Worthington u. a. Teilnahmebedingungen Vor- und Nachname: Ihre eMail-Adresse: Senden an: Gewinnspielteilnahme_TKR Anschrift:

Hinweis: Der Gewinner wird von uns per E-Mail kontaktiert. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird der Name des Gewinners nur mit seiner Zustimmung veröffentlicht. Teilnahmeschluss ist der 20. März 2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von PCPointer.de dürfen am Gewinnspiel nicht teilnehmen. Ihre persönlichen Daten werden nicht an dritte weitergegeben und nach dem Gewinnspiel gelöscht. Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit: