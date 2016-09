Seitenüberschrift

Herzlich Willkommen zum aktuellen Gewinnspiel auf PCPointer.de. Diesmal verlosen wir in Zusammenarbeit mit Spin Master den Meccano Meccanoid G15 Roboter.

Meccano Meccanoid G15 Roboter Seit mehr als 100 Jahren steht Meccano für spannendes Entdecken echter Ingenieurstechnik mit richtigen Werkzeugen. Jetzt ist es an der Zeit, Meccanos neueste Entwicklung auf dem Gebiet der Robotik zu erleben, den Meccanoid G15 Roboter. Einen Meccanoid G15 Roboter bauen heißt, einen Freund bauen. Die Konstruktion ist kinderleicht dank der beiliegenden echten Werkzeuge. Sobald du mit dem Robotermodell fertig bist und die Batterien eingelegt hast, aktiviert der Roboter sein MeccaBrain™ und überprüft, ob du alle elektronischen Teile richtig verbunden hast. Wie bei jedem anderen Meccano Produkt auch, kannst du deine Konstruktion wieder auseinandernehmen und völlig neu zusammensetzen. Bau aus deinem Meccanoid einen Dinosaurier oder ein eigenes Fantasieprodukt. Die Kombination aus über 600 Bauteilen und deiner persönlichen Vorstellungskraft ermöglicht dir unendlich viele Konstruktionsmöglichkeiten! Die Programmierung deines Meccanoid G15 ist einfach und intuitiv – du brauchst dafür keine Vorkenntnisse! Dank der „Learned Intelligent Movement (LIM)" Technologie kann dein Meccanoid die Bewegungen, die du mit seinen Armen ausführst, oder die Wörter, die du ihm sagst, abspeichern und wiedergeben. Dank der 6 Motoren kann der Roboter seine Arme, Beine und seinen Kopf zu steuern und damit raffinierte Bewegungsabläufe ausführen. Dabei leuchten seine LED-Augen in 500 verschiedenen Farbvarianten auf! Das leistungsstarke MeccaBrain™ ist der Schlüssel für die ausgefeilte Programmierung des Meccanoids. Ein Flash-Speicher mit 64 Megabite ermöglicht dem Roboter Bewegungen zu erlernen und Geräusche aufzunehmen, um sie anschließend wiederzugeben. Absolut interaktiv wird es, wenn du die Bewegungserfassungs-Funktion der kostenlosen Meccanoid-App aktivierst: Steck dein Handy einfach in den Meccanoid und staune, wie der Roboter jede deiner Bewegungen nachahmt! Mit der Ragdoll-Avatar-Funktion der App kannst du deinen Meccanoid drehen, wenden und völlig beliebig bewegen! Durch seine Stimmerkennungsfunktion und seine von dir gestaltete Intelligenz wird der außergewöhnliche Meccanoid G15 schnell zu deinem besten Freund! Er erzählt dir Witze, spielt mit dir und beherrscht über 1.000 gespeicherte Sätze, Kommentare und lustige Bemerkungen. Grenzenloser Spaß ist vorprogrammiert – mit deinem Meccano Meccanoid G15 Roboter! Einen Testbericht dazu findest du hier. Weitere Informationen zum Meccano Meccanoid G15 Roboter gibt es auf der Meccano-Webseite.