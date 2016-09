Seitenüberschrift

Herzlich Willkommen zum aktuellen Gewinnspiel auf PCPointer.de. Diesmal verlosen wir in Zusammenarbeit mit dem Smartphone-Hersteller Sony das flache und unglaublich leistungsstarke Smartphone Sony Xperia Z3. 1x Sony Xperia Z3 Smartphone Das Sony Xperia Z3 vom Smartphone-Hersteller Sony präsentiert sich in einem edlen Gehäuse und ist vollgestopft mit Hightech. Das wasser- und staubdichte (IP-Standard 68) Smartphone wird von einem 2.5 GHz Qualcomm Snapdragon 801 Quad-Core-Prozessor angetrieben, der dem Z3 großartige Performance-Werte einbringt. Weitere Highlights sind das extrem helle 5,2 Zoll Full-HD-Reality-Display und die 20.7-Megapixel-Kamera, die extrem scharfe Bilder schießt und mit 3.840 x 2.160 Pixel filmt. Trotz der extrem hohen Helligkeit des scharfen Full-HD-Displays verfügt das Xperia Z3 über eine sehr gute Ausdauer. Für Besitzer einer PlayStation 4 bringt das Xperia Z3 außerdem ein tolles Feature mit. Mit der "PS4 Remote Play"-App kann das Bild via WLAN auf das Smartphone gestreamt werden, um ohne Fernseher weiterzuspielen. Weitere Informationen zum Sony Xperia Z3 finden Sie hier. Teilnahmebedingungen Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst Ihr uns lediglich eure Kontaktdaten über unser unten stehendes Formular zukommen lassen. Richtige Anschrift und E-Mail nicht vergessen. Teilnahme nicht mehr möglich!

Hinweis: Der Gewinner wird von uns per E-Mail kontaktiert. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird der Name des Gewinners nur mit seiner Zustimmung veröffentlicht. Teilnahmeschluss ist der 21. April 2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von PCPointer.de dürfen am Gewinnspiel nicht teilnehmen. Ihre persönlichen Daten werden nicht an dritte weitergegeben und nach dem Gewinnspiel gelöscht. Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit: