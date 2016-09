Seitenüberschrift

Herzlich Willkommen zum aktuellen Gewinnspiel auf PCPointer.de. Diesmal verlosen wir als Hauptpreis ein "Military-Pack" bestehend aus einer limitierten Beretta 92 FS "Sniper Grey" CO2 Pistole und einer Battlefield 4 Deluxe Edition in Zusammenarbeit mit Umarex und EA.

Limitierte Beretta 92 FS CO2 Pistole in "Sniper Grey" Die Beretta M92 FS ist im Einsatz bei Militär, Polizei und Spezialeinheiten. Die halbautomatische 9mm-Pistole hat im Original eine Magazinkapazität von 15 Schuss und erfreut sich insbesondere in der Battlefield-Videospielreihe großer Beliebtheit. Unter der Bezeichnung M9 gehört dieses Modell zu den ersten freischaltenbaren Waffen in Battlefield 4. In Kooperation mit Umarex und Electronic Arts haben wir ein tolles "Military-Pack" zusammengeschnürt, das als besonderes Highlight eine limitierte Beretta 92 FS "Sniper Grey" CO2-Pistole mit reichlich Zubehör beinhaltet. Umarex präsentiert mit der Beretta M92 FS eine wunderschöne und sehr präzise Luftdruckpistole, die sowohl Freizeit- und Hobbyschützen als auch Sammler ansprechen dürfte. Die schwere und realitätsgetreue Nachbildung setzt auf ein Trommelmagazin, das bis zu 8x 4,5 mm Diabolos aufnehmen kann. Für den Antrieb werden 12g CO2-Kapseln verwendet, die hinter den schwarzen Kunststoffgriffschalten verbaut werden und eine Energie von bis zu 3,5 Joule bereitstellen. Das Modell verfügt über eine Schlagbolzensicherung und bietet sowohl einen Single- als auch einen Double-Action-Abzug. Eine weitere Besonderheit ist der Balkenkorn mit der seitenverstellbaren Kimme. Kaliber : 4,5 mm (.177) Diabolo Antrieb : 12g CO2 Kapsel Magazinkapazität : 8 Schuß Sicherung : manuelle Flügelsicherung Visierung : seitlich verstellbar Maximale Energie : ca. 3,5 Joule Länge : 210 mm Lauflänge: 114,6 mm

: 4,5 mm (.177) Diabolo Antrieb : 12g CO2 Kapsel

: 12g CO2 Kapsel Magazinkapazität : 8 Schuß

: 8 Schuß Sicherung : manuelle Flügelsicherung

: manuelle Flügelsicherung Visierung : seitlich verstellbar

: seitlich verstellbar Maximale Energie : ca. 3,5 Joule

: ca. 3,5 Joule Länge : 210 mm

: 210 mm Lauflänge: 114,6 mm

Die Beretta 92 FS CO2 Pistole wird mit 2 Trommelmagazinen in einem schicken Waffenkoffer aus Kunststoff verschickt. Umarex hat außerdem ein umfangreiches Zubehör zusammengestellt, dass aus 5x 4,5 mm (.177) Diabolos (500 Stück), 1x CO2 Kapseln (25 Stück) 1x Walther Universal-Spray und 1x Walther Pro Expert-Oil besteht. Weitere Informationen zur Beretta 92 FS CO2 Pistole finden Sie hier. Battlefield 4 Deluxe Edition Der Action-Blockbuster Battlefield 4™ definiert das Genre neu und lässt dich einzigartige Momente erleben, wie es sie nur in Battlefield gibt. Dank der Leistungsfähigkeit der Next-Generation-Engine Frostbite™ 3 liefert Battlefield 4 unübertreffliche Dramatik und Spannung. Nur in Battlefield kannst du das Fundament eines Damms sprengen oder einen kompletten Wolkenkratzer in Schutt und Asche legen. Nur in Battlefield kannst du einen Marineangriff von einem Kanonenboot aus kommandieren. Battlefield gibt dir die Freiheit deine Stärken auszuspielen und dir deinen ganz eigenen Weg zum Sieg zu bahnen. Tauche ein in riesige und atemberaubende Schlachten, wie es sie nur in Battlefield gibt. Weitere Informationen zum Battlefield 4 Deluxe Edition finden Sie hier. 2. Preis: Battlefield 4 + China Rising Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit einer Battlefield 4 Premium-Mitgliedschaft. Sichern Sie sich durch den zweiwöchigen Vorabzugang zu allen fünf Erweiterungen einen Vorteil im Kampf und sorgen Sie mit wöchentlich neuen Inhalten und 12 zusätzlichen Battlepacks das ganze Jahr über für Action. Greifen Sie dank einer bevorzugten Position in den Server-Warteschlangen schneller in den Kampf ein und nehmen Sie an Premium-Events teil. Personalisieren Sie Ihr Battlefield 4-Erlebnis – mit exklusiven Tarnungen, Lackierungen, Emblemen, Erkennungsmarken und mehr. Weitere Informationen zum Battlefield 4 finden Sie hier. 3. Preis: Battlefield 4 Premium (Downlod Code) Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit einer Battlefield 4 Premium-Mitgliedschaft. Sichern Sie sich durch den zweiwöchigen Vorabzugang zu allen fünf Erweiterungen einen Vorteil im Kampf und sorgen Sie mit wöchentlich neuen Inhalten und 12 zusätzlichen Battlepacks das ganze Jahr über für Action. Greifen Sie dank einer bevorzugten Position in den Server-Warteschlangen schneller in den Kampf ein und nehmen Sie an Premium-Events teil. Personalisieren Sie Ihr Battlefield 4-Erlebnis – mit exklusiven Tarnungen, Lackierungen, Emblemen, Erkennungsmarken und mehr. Weitere Informationen zum Battlefield Premium Service finden Sie hier. Teilnahmebedingungen Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst Ihr uns lediglich eure Kontaktdaten über unser unten stehendes Formular zukommen lassen. Richtige Anschrift und E-Mail nicht vergessen.

