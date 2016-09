Seitenüberschrift

Die Entwickler des Hardcore-Online-Titels Escape from Tarkov haben neue Screenshots veröffentlicht, die neue Gameplay-Szenen sowie bisher noch nicht gezeigte Raid-Locations und Waffenmodifikationen zeigen. Derzeit wird an der Vorbereitung eines weiteren Streams für die Präsentation der Alpha-Fassung gearbeitet. Weitere Details sollen in den nächsten Tagen folgen.