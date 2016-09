Seitenüberschrift

Herzlich Willkommen zum aktuellen Gewinnspiel auf PCPointer.de. Diesmal verlosen wir in Zusammenarbeit mit ZIPPO das Combo Pack Garden of Eden. Zippo Combo Pack Garden of Eden Die Kultmarke Zippo produziert seit über 80 Jahren die weltberühmten Sturmfeuerzeuge. Zippo wurde 1932 in Bradford, Pennsylvania, von George Blaisdell gegründet. Die Feuerzeuge sollten gut aussehen und einfach zu bedienen sein. Mit dem Combo Pack Garden of Eden präsentiert der Hersteller zwei ganz besondere Modell im Chameleon-Design, die zusammen ein Bild bilden. Darauf abgebildet sind ein Gentleman und eine Dame im Paradies. Die beiden Feuerzeuge sind praktisch unzerstörbar und haben in Deutschland 30 Jahre Garantie. Weitere Informationen zum Zippo Combo Pack Garden of Eden finden Sie hier. Teilnahmebedingungen Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst Ihr uns lediglich eure Kontaktdaten über unser unten stehendes Formular zukommen lassen. Richtige Anschrift und E-Mail nicht vergessen. Vor- und Nachname: Ihre eMail-Adresse: Senden an: Gewinnspielteilnahme_Zippo Anschrift: Kopie an mich:

Hinweis: Der Gewinner wird von uns per E-Mail kontaktiert. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird der Name des Gewinners nur mit seiner Zustimmung veröffentlicht. Teilnahmeschluss ist der 25. Mai 2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von PCPointer.de dürfen am Gewinnspiel nicht teilnehmen. Ihre persönlichen Daten werden nicht an dritte weitergegeben und nach dem Gewinnspiel gelöscht. Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit: