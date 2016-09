Seitenüberschrift

Bethesda Softworks gab heute bekannt, dass Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske am Freitag, den 11. November 2016, weltweit für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen wird. Der First-Person-Shooter wird von den Arkane Studios entwickelt und im Rahmen von Bethesdas E3 2016 Showcase (13. Juni um 4 Uhr (MESZ)) in Los Angeles, Kalifornien, präsentiert. In Dishonored 2 schlüpft der Spieler erneut in die Rolle eines übernatürlichen Assassinen und erlebt ein einzigartiges Szenario in dem Industrie und Mystik aufeinandertreffen.