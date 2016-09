Seitenüberschrift

Bethesda Softworks hat einen neuen Gameplay-Trailer zum kommenden Ego-Shooter DOOM veröffentlicht. Auch diesmal dürfen Spieler dem Marine im Kampf gegen die Invasion der teuflischen Dämonen auf den Mars folgen. DOOM wird ab dem 13. Mai für den PC, die Playstation 4 und Xbox One erhältlich sein Zu DOOM: Entwickelt von id Software, den Pionieren des Ego-Shooter-Genres und Begründern des Mehrspieler-Deathmatch, kehrt DOOM zu 100 % ungeschnitten als kompromisslos herausfordernder Shooter der neuen Generation zurück. Erbarmungslose Dämonen, unvorstellbar zerstörerische Waffen und schnelle, flüssige Bewegung bilden die Grundlage für knallharte First-Person-Kämpfe – sei es beim Kampf gegen von Dämonenhorden in der Hölle in der Einzelspielerkampagne oder beim Turnier gegen Freunde in den zahlreichen Mehrspielermodi. Erweitern Sie Ihr Spielerlebnis zusätzlich mit dem Spieleditor DOOM SnapMap, um selbst kreativ zu werden und zusätzliche Inhalte in kürzester Zeit zu erstellen, spielen und mit der ganzen Welt teilen zu können.