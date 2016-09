Seitenüberschrift

Battle State Games Studio hat für den Hardcore-Online-Titel Escape from Tarkov den Alpha Launch angekündigt. Bereits am 4. August werden die ersten Spieler durch die Straßen Tarkovs streifen dürfen und in den Genuss der düsteren Atmosphäre kommen. Die Entwickler arbeiten derzeit unter Hochdruck an den letzten Optimierungen vor der Alpha. Nikita Byanov, der zuständige Projektleiter sagt hierzu: „Das wichtigste an diesen frühen Tests ist es, in den kommenden Tagen eine solide Basis zu schaffen, um in die Alpha starten zu können und Escape from Tarkov eine gute Grundlage zu geben, auf der wir aufbauen können. Wir denken, einfach den aktuellen Stand der Dinge zu veröffentlichen bringt uns nicht weiter. Die Alpha ist nicht nur dafür gedacht das Spiel zu polishen und es inhaltlich auszubauen, sondern kann auch genutzt werden, um das Balancing zu verbessern und die Spielmechaniken weiter zu verfeinern.“ Vorbesteller erhalten Zugang zu den geschlossenen Testphasen und können sich so ebenfalls in die Entwicklung des Hardcore-Online-Shooters einbringen. Auf der offiziellen Website kann der Titel vorbestellt werden: http://www.escapefromtarkov.com/