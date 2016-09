Seitenüberschrift

Appeal hat auf seiner offiziellen Facebook-Webseite angekündigt, dass der Spieleklassiker Outcast aus dem Jahr 1999 Anfang 2017 als Remake erscheinen wird. Das Spiel unter dem Titel Outcast: Second Contact wird in Zusammenarbeit zwischen dem Spielestudio Appeal und dem Publisher Big Ben Interactive entstehen. Outcast: Second Contact wird mit modernen Grafik und verbessertem Gameplay veröffentlicht werden. Ob es nach der Veröffentlichung des Remakes einen Nachfolger geben wird, hängt vom wirtschaftlichen Erfolg des Titels ab. Outcast kam im August 1999 in den Handel und begeisterte vor allem durch die bahnbrechende Voxel-Grafik. Aber auch die Story, die von einem Paralleluniversum erzählte, fesselte Spieler auf der ganzen Welt.