Seitenüberschrift

Herzlich Willkommen zur aktuellen Jubiläumsverlosung auf PCPointer.de. Diesmal verlosen wir passend zum Thema "Bastelprojekte mit dem Raspberry Pi" zwei Elektronik-Pakete in Zusammenarbeit mit Knipex, Kurtz Ersa, PeakTech und dem Rheinwerk Verlag. 1. Preis: Elektronik-Paket Knipex Elektronikzangen-Set 00 20 17 Das Knipex Elektronikzangen-Set 00 20 17 umfasst 6 hochwertige Zangen in ESD-Ausführung, die in einem strapazierfähigem Polyester-Etui geliefert werden. Die elektrisch ableitenden Zangen sind der perfekte Begleiter für Anwender, die sich im Bereich der Feinmechanik und Elektronik bewegen. Bestückung : 35 12 115 ESD / 35 22 115 ESD / 35 42 115 ESD / 64

Weitere Informationen zum Knipex Elektronikzangen-Set erhalten Sie auf der Website von Knipex.

Ersa i-CON PICO Digitale Lötstation 80W 0IC1300 Die i-CON PICO ist die richtige Lötstation für Anwender, die von Beginn an professionell Löten wollen. Sie bietet dem Einsteiger alle Funktionen, die auch in der industriellen Fertigung geschätzt werden, wie z.B. sehr schnelles An- und Nachheizen, Standby- und Kalibrierfunktion. Mittels einer Software und einer optionalen Micro SD-Karte können weitere Einstellungen zur Erhöhung der Bediensicherheit vorgenommen werden: Einstellen von 3 Festtemperaturen

Zuweisbare Energiefunktionen

Verriegelungsfunktion

Shut-down-Zeit zur Energieeinsparung und Standzeiterhöhung der Lötspitzen.

Für den Lötkolben i-Tool PICO stehen eine Vielzahl von Standardlötspitzen der Serie 102 zur Verfügung. Weitere Informationen zur Ersa i-CON PICO Digitale Lötstation 0IC1300 erhalten Sie auf der Website der Ersa GmbH.

PeakTech 2015 Digital-Multimeter Neu entwickeltes Digital-Multimeter, welches sich durch seine Benutzerfreundlichkeit, das moderne, handliche Design und die umfassenden Messfunktionen auszeichnet. Durch den hohen Sicherheitsstandard der Überspannungskategorie CAT III 600 V und der großen Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung eignet sich dieses hochwertige Gerät besonders für den Ausbildungs-/Service- und Industriebereich. 23 mm, 3 3/4-stellige LCD-Anzeige (max. 3999) mit Hintergrundbeleuchtung und 41-Segment-Balkengrafik

Automatische und manuelle Bereichswahl

Minimal-, Maximal- und Messwerthaltefunktion

Tastverhältnis und Relativwertmessfunktion

Temperaturmessung über Typ-K Fühler

Schnelle Durchgangsprüfung und Diodentest

Abschaltautomatik und Batteriezustandsanzeige

Sicherheit: EN 61010-1; CAT III 600 V

Zubehör: Holster, Tasche, Prüfleitungen, Typ-K-Temperaturfühler, Batterie und Bedienungsanleitung

Weitere Informationen zum PeakTech 2015 erhalten Sie auf der Website von PeakTech.

Raspberry Pi - Das umfassende Handbuch Zu allen Raspberry-Pi-Varianten erwartet Sie hier Bastelwissen in seiner umfassendsten Form. Es gibt Ihnen Grundlagen und Kniffe zu Linux, Hardware, Elektronik und Programmierung an die Hand und fügt alles in überragenden Bastelprojekten zusammen. Weit über 1.000 Seiten zum Raspberry Pi: nicht live, aber in Farbe! Klingt spannend? Dann steigen Sie direkt ein ... Aus dem Inhalt: Grundlagen verstehen, spannende Projekte realisieren

Schnittstellen des Pi, Schaltungsaufbau, Steuerung mit Python

Erweiterungen für den Pi: Gertboard, PiFace, Quick2Wire u. a. in Hardware-Projekten einsetzen

Aktuell zu allen Versionen inkl. Raspberry Pi 3 und Zero!

Weitere Informationen zu Raspberry Pi - Das umfassende Handbuch erhalten Sie auf der Website des Rheinwerk Verlags. 2. Preis: Digital-Multimeter 2005 + Raspberry Pi - Handbuch PeakTech 2005 Digital-Multimeter Neu entwickeltes Digital-Multimeter, welches sich durch seine Benutzerfreundlichkeit, das moderne, handliche Design und die umfassenden Messfunktionen auszeichnet. Durch den hohen Sicherheitsstandard der Überspannungskategorie CAT III 600 V und der großen Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung eignet sich dieses hochwertige Gerät besonders für den Ausbildungs-/Service- und Industriebereich. 28 mm, 3 1/2-stellige LCD-Anzeige (max. 1999) mit Hintergrundbeleuchtung

Manuelle Bereichswahl

HFE Transistor-Test

Spitzenwerthaltefunktion

Temperaturmessung über Typ-K Fühler

Schnelle Durchgangsprüfung und Diodentest

Abschaltautomatik und Batteriezustandsanzeige

Sicherheit: EN 61010-1; CAT III 600 V

Zubehör: Holster, Tasche, Prüfleitungen, Typ-K-Temperaturfühler, Temperaturadapter, Batterie und Bedienungsanleitung

Weitere Informationen zum PeakTech 2005 erhalten Sie auf der Website von PeakTech. Teilnahmebedingungen Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst Ihr uns lediglich eure Kontaktdaten über unser unten stehendes Formular zukommen lassen. Richtige Anschrift und E-Mail nicht vergessen. Vor- und Nachname: Ihre eMail-Adresse: Senden an: Gewinnspielteilnahme_RaspPi Anschrift:

Hinweis: Der Gewinner wird von uns per E-Mail kontaktiert. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird der Name des Gewinners nur mit seiner Zustimmung veröffentlicht. Teilnahmeschluss ist der 20. Januar 2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von PCPointer.de dürfen am Gewinnspiel nicht teilnehmen. Ihre persönlichen Daten werden nicht an dritte weitergegeben und nach dem Gewinnspiel gelöscht. Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit: