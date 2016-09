Seitenüberschrift

Herzlich Willkommen zum aktuellen Gewinnspiel auf PCPointer.de. Diesmal verlosen wir in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Home Entertainment die packende Serie The Blacklist - Die komplette dritte Season als Blu-ray. The Blacklist - Die komplette dritte Season In der dritten Season der Hitserie „The Blacklist“ ist FBI-Agentin Elizabeth „Liz“ Keen (Megan Boone) auf der Flucht mit dem kriminellen Genie Raymond „Red“ Reddington (Jame Spader). Da gegen den stellvertretenden Direktor des FBI Harold Cooper ermittelt wird, leitet Agent Donald Ressler die FBI Task Force bei einer Großfahndung nach Liz und Red an. Diese haben Schwierigkeiten, ihren ehemaligen Kollegen immer einen Schritt voraus zu bleiben. Liz taucht in Reds Unterwelt aus zwielichtigen Kontakten und verdeckten Missionen ein. So geht sie auf eine unberechenbare Selbstentdeckungsreise, auf der ihr ganzes Leben, darunter auch ihre undefinierbare Beziehung zu Tom, auf den Kopf gestellt wird, während sie weiterhin glaubt, dass Red alle Antworten kennt. Weitere Informationen zum The Blacklist - Die komplette dritte Season erhalten Sie auf der offiziellen Webseite. Ab 04. August 2016 als Blu-ray und DVD erhältlich!

Regie: Michael Zinberg

Darsteller: James Spader, Megan Boone, Diego Klattenhoff,

