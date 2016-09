Seitenüberschrift

Herzlich Willkommen zum aktuellen Gewinnspiel auf PCPointer.de. Diesmal verlosen wir in Zusammenarbeit mit dem japanischen Hersteller Casio die Premium-Hybrid-Uhr aus der GRAVITYMASTER-Serie G-SOCK GPW-1000.

Casio G-SHOCK GPW-1000 Mit der G-SHOCK GPW-1000 hat Casio sein Sortiment an Premiummodellen erweitert. Bei dem Modell aus der GRAVITYMASTER-Reihe handelt es sich um die weltweit erste Uhr, die auf eine moderne und fortschrittliche Hybrid-Technologie setzt. Mittels GPS und Funksignalen arbeitet die GPW-1000 weltweit mit äußerster Präzision und ist dadurch einzigartig und konkurrenzlos. Geschützt wird diese Technologie von einem stoßabsorbierenden Dämpfungssystem sowie einem extrem kratzfestem und entspiegeltem Saphirglas. Dadurch ist die GPW-1000 in der Lage, extremsten Bedingungen auf der Erde und im Himmel standzuhalten. Das unverwüstliche Karbon-Resin-Armband verleiht dieser Uhr den letzten sportlichen Schliff. Gleichzeitig wirkt die Konstruktion sehr edel und macht die GPW-1000 zu einem echten Hingucker für jeden Anlass. Weitere Informationen zur Casio G-SHOCK GPW-1000 finden Sie hier. Teilnahmebedingungen Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst Ihr uns lediglich eure Kontaktdaten über unser unten stehendes Formular zukommen lassen.

Hinweis: Der Gewinner wird von uns per E-Mail kontaktiert. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird der Name des Gewinners nur mit seiner Zustimmung veröffentlicht. Teilnahmeschluss ist der 20. September 2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von PCPointer.de dürfen am Gewinnspiel nicht teilnehmen. Ihre persönlichen Daten werden nicht an dritte weitergegeben und nach dem Gewinnspiel gelöscht. Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit: