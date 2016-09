Seitenüberschrift

Appeal Studio haben nach einer erfolgreichen ersten Präsentation auf der diesjährigen Gamescom 2016 zwei weitere Bilder zum kommenden Remake OUTCAST - Second Contact veröffentlicht. Die erweiterte Full-HD-Fassung des Abenteuers von 1999 wird im März 2017 für PC, PlayStation4 und Xbox One erscheinen. Das Open-World-Videospiel Outcast kam 1999 auf den Markt und setzte damals mit seiner fesselnden Story und der atemberaubenden Voxelgrafik neue Maßstäbe. In OUTCAST - Second Contact dürfen Spieler erneut in die Rolle des Protagonisten Cutter Slade schlüpfen und den geheimnisvollen Planeten Adelpha erforschen. Outcast handelt von einer Parallelwelt namens Adelpha, von deren Existenz die Menschheit erst kürzlich erfahren hat. Um einen Nachweis über die Entdeckung zu erbingen, schicken Wissenschaftler eine Raumsonde auf den weit entfernten Planeten. Das Experiment unter der Leitung von William Kauffman und Anthony Xue ist ein voller Erfolg, denn die Sonde sendet für kurze Zeit Bilder von dem fremden Planeten. Die Bewohner auf Adelpha halten die Raumsonde aber für eine Bedrohung und nehmen diese kurzerhand unter Beschuss. Durch die gewaltige Energie der Strahlenkanonen entsteht auf der Erde ein Schwarzes Loch, das die Erde langsam aber sicher zerstört. Die amerikanische Regierung muss schnell handeln und schickt daher die drei Wissenschaftler Xue, Kauffmann und Exo-Biologin Marion Wolf auf den fremden Planeten, um die beschädigte Sonde zu reparieren und so die Welt vor einer Katastrophe zu bewahren. Begleitet wird das dreiköpfige Wissenschaftlerteam vom Einzelkämpfer und Commander der US-Navy Cutter Slade.