Seitenüberschrift

Herzlich Willkommen zum aktuellen Gewinnspiel auf PCPointer.de. Diesmal verlosen wir passend zum Thema "Bastelprojekte mit dem Raspberry Pi" zwei Pakete in Zusammenarbeit mit Testboy und dem Rheinwerk Verlag.

1. Preis: Testboy 313 Multimeter + Raspberry Pi - Handbuch Testboy 313 Digital-Multimeter mit automatischem Messbereichsschutz Der Testboy 313 Digital-Multimeter ist dank seines automatischen Messbereichsschutzes besonders sicher in der Anwendung. Dadurch ist das Gerät auch für ungeübte Elektronik-Anwender bestens geeignet. Zu den Highlights zählt auch das große und gut ablesbare LC-Display mit optionaler Hintergrundbeleuchtung.

Spezifikationen Überspannungskategorie CAT III 600 V

Gleich- und Wechselspannung bis 600V

Gleich- und Wechselstrom bis 10A

Messbereichsschutz

Durchgangstest

Diodentest

Widerstand bis 20MOhm

Kapazität bis 20 µF

Temperatur -20 bis +1000°C

Frequenz 20 kHz, Data Hold-Funktion

Hintergrundbeleuchtung

5 Jahre Herstellergarantie

Lieferumfang:1 Temperaturfühler, 1 Holster, 1 Batterie 9 V Block, CAT III-Messleitungen Weitere Informationen zum Testboy 313 erhalten Sie auf der Website von Testboy.

Raspberry Pi - Das umfassende Handbuch Zu allen Raspberry-Pi-Varianten erwartet Sie hier Bastelwissen in seiner umfassendsten Form. Es gibt Ihnen Grundlagen und Kniffe zu Linux, Hardware, Elektronik und Programmierung an die Hand und fügt alles in überragenden Bastelprojekten zusammen. Weit über 1.000 Seiten zum Raspberry Pi: nicht live, aber in Farbe! Klingt spannend? Dann steigen Sie direkt ein ... Aus dem Inhalt: Grundlagen verstehen, spannende Projekte realisieren

Schnittstellen des Pi, Schaltungsaufbau, Steuerung mit Python

Erweiterungen für den Pi: Gertboard, PiFace, Quick2Wire u. a. in Hardware-Projekten einsetzen

Aktuell zu allen Versionen inkl. Raspberry Pi 3 und Zero!

Teilnahmebedingungen Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst Ihr uns lediglich eure Kontaktdaten über unser unten stehendes Formular zukommen lassen. Richtige Anschrift und E-Mail nicht vergessen.

Weitere Informationen zu Raspberry Pi - Das umfassende Handbuch erhalten Sie auf der Website des Rheinwerk Verlags.

Hinweis: Der Gewinner wird von uns per E-Mail kontaktiert. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird der Name des Gewinners nur mit seiner Zustimmung veröffentlicht. Teilnahmeschluss ist der 27. Oktober 2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.