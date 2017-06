Seitenüberschrift

Virtual Reality ist in aller Munde. Diesem Trend folgt auch der Linsenspezialist Zeiss mit seinen Brillen aus der VR-One-Reihe. Mit dem neusten Modell VR One Plus bringt der Hersteller eine Google-Cardboard-kompatible VR-Brille auf dem Markt, die Smartphones in der Größe von 4,7 bis 5,5, Zoll unterstützen soll und gleichzeitig durch eine ausgezeichnete Verarbeitung und einem hohen Tragekomform überzeugen soll. Ob das Testmodell hält, was es verspricht, erfahren Sie in unserem Kurztest.