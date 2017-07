Seitenüberschrift

Bigben Interactive und Entwickler Appeal haben ein neues Video der „Adelpha-Serie“ veröffentlicht, in dem Cutter Slade die heiße und tropische Region Shamazaar auf dem Planeten Adelpha erkundet. Shamazaar ist eine Tempelwelt, die überwiegend von Bauern bewohnt wird, die viel Landwirtschaft betreiben und die meiste Zeit auf Rizi-Feldern arbeiten. Doch dieser Ort des Friedens hat auch seine Schattenseiten. Patrouillierende Krieger des Tyrannen Faé Rhân unterdrücken die alten Priester, die Shamaz, und bewachen jeden Schritt der Talaner. Outcast - Second Contact erscheint in diesem Herbst für PlayStation4, Xbox One und PC.