Seitenüberschrift

Bigben Interactive und Entwickler Appeal haben das vierte Video der „Adelpha-Serie“ veröffentlicht. Diesmal dürfen Fans die Wüstenstadt Talanzaar bewundern, in deren Mitte die Hauptstadt Okriana liegt. Okriana ist in mehrere Gebiete aufgeteilt, in denen verschiedene Arten von Waren und Dienstleistungen angeboten werden. Dort leben aber nicht nur viele Händler, Künstler und Handwerker, sondern auch Bettler. Outcast - Second Contact erscheint in diesem Herbst für PlayStation4, Xbox One und PC.