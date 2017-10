Seitenüberschrift

Herzlich Willkommen zum aktuellen Gewinnspiel auf PCPointer.de. Diesmal verlosen wir in Zusammenarbeit mit dem Carl Hanser Verlag je zwei Bücher von Der C++-Programmierer und C++ für Spieleprogrammierer.



1. bis 2. Preis: Der C++ Programmierer

Egal ob Sie C++ lernen wollen oder einfach nur Ihre Kenntnisse in der Softwareentwicklung mit C++ vertiefen möchten, mit „Der C++-Programmierer“ wird es Ihnen gelingen. C++-Neulinge erhalten eine motivierende Einführung in die Sprache C++. Die vielen Beispiele sind leicht nachzuvollziehen. Klassen und Objekte, Templates, STL und Exceptions sind bald keine Fremdwörter mehr für Sie. Als Profi finden Sie in diesem Buch kurze Einführungen zu Themen wie Thread-Programmierung, Netzwerk-Programmierung mit Sockets und grafische Benutzungsoberflächen. Durch den Einsatz der Boost- und Qt-Libraries wird größtmögliche Portabilität erreicht.



Weil Softwareentwicklung nicht nur Programmierung ist, finden Sie hier auch Themen für die professionelle Arbeit im Team, u.a. die Automatisierung der Dokumentation von Programmen, die Versionskontrolle und Werkzeuge zur Projektverwaltung und projekt-internen Kommunikation.



Das integrierte "C++-Rezeptbuch" mit mehr als 150 praktischen Lösungen, das sehr umfangreiche Register und das detaillierte Inhaltsverzeichnis machen das Buch zu einem unverzichtbaren Nachschlagewerk für alle, die sich im Studium oder professionell mit der Softwareentwicklung in C++ beschäftigen. Darüber hinaus entspricht „Der C++-Programmierer“ dem ISO- Standard C++11 und C++14.

Weitere Informationen zu Der C++ Programmierer erhalten Sie auf der Hanser Fachbuch Webseite.

2. und 3. Preis: C++ für Spieleprogrammierer von Heiko Kalista

Wer anspruchsvolle Computerspiele entwickeln möchte, kommt an C++ nicht vorbei. Dieses Buch macht den Leser mit allen für die Spieleentwicklung relevanten C++-Kenntnissen vertraut.



Der Autor liefert dazu eine praxisnahe Einführung in die Sprache, deren Komponenten und das Prinzip der Objektorientierung. Anhand von Beispielen, die sich ausschließlich auf die Spieleentwicklung beziehen, zeigt der Autor sehr anschaulich, wie effektiv programmiert wird. Dieser pragmatische Ansatz wird durch zahlreiche Aufgaben und Fehlerquelltexte ergänzt, mit denen der Leser für die Programmierung fit gemacht wird.



Die Umsetzung in die Praxis erfolgt mit Hilfe eines ersten kleinen 2D-Spiels. Das Buch bietet so nicht nur einen fundierten Einstieg in die C++-Programmierung, sondern auch in die faszinierende Welt der Spieleentwicklung.

Die 5. Auflage wurde komplett überarbeitet und erweitert. Heiko Kalista hat die aktuelle Auflage auf Visual C++ 2015 und Xcode 6.4 aktualisiert und um wichtige Themen wie z.B. Unions, Namespaces und bitweise Operatoren erweitert.

Weitere Informationen zu C++ für Spieleprogrammierer erhalten Sie auf der Hanser Fachbuch Webseite.

