Seitenüberschrift

Herzlich Willkommen zum aktuellen Gewinnspiel auf PCPointer.de. Diesmal verlosen wir in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Home Entertainment die packende Serie The Blacklist - Die komplette vierte Season als Blu-ray. The Blacklist - Die komplette vierte Season Liz arbeitet weiterhin daran, das Geheimnis ihrer Kindheit zu lüften. Doch mit jedem verlorenen Tag wird die Gefahr für sie und ihre Familie größer. Unterdessen wird die Task Force durch die Rückkehr von Liz aufgewühlt und alte Freundschaften drohen zu zerbrechen. Reddington wird von den Menschen, die ihm am nächsten stehen, verraten, und gemäß seinem besonderen Moralkodex fordert er Gerechtigkeit und muss sich gleichzeitig einer ganzen Reihe von neuen und unerwarteten Kriminellen stellen. Weitere Informationen zum The Blacklist - Die komplette vierte Season erhalten Sie auf der offiziellen Webseite. Ab 17. August 2017 als Blu-ray und DVD erhältlich!

Regie: Michael Zinberg

Darsteller: James Spader, Megan Boone, Diego Klattenhoff,

