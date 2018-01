Seitenüberschrift

Herzlich Willkommen zum aktuellen Gewinnspiel auf PCPointer.de. Diesmal verlosen wir in Zusammenarbeit mit dem Bigben Interactive zwei Retail-Fassungen des Remakes Outcast - Second Contact.

1. und 2. Preis: Outcast - Second Contact Outcast – Second Contact ist ein Action-Adventure in einer ffenen Welt, das den Spieler auf einen fremden und ebenso schönen wie gefährlichen Planeten führt. Du spielst den Elitesoldaten Cutter Slade, der auf Adelpha – die Heimat einer uralten fortgeschrittenen Alienzivilisation – geschickt wurde. Dein Handeln wird über das Überleben der Menschheit entscheiden. DAS REMAKE EINES KULTSPIELS. Outcast – Second Contact ist ein vollständiges Remake des Kultspiels Outcast. Als erstes Open-World-Videospiel in 3D und als Pionier des Action-Adventures räumte das Originalspiel über 100 Awards ab, darunter Adventure-Spiel des Jahres. ABENTEUER IM HERZEN EINER ALIENZIVILISATION:

MEHR ALS 60 STUNDEN GAMEPLAY.

EIN CHARISMATISCHER HELD, der als Retter verehrt und gesprochen wird.

SPEKTAKULÄRE KÄMPFE gegen geschickte Feinde mit

ABSOLUTE FREIHEIT – Jede Aktion wirkt sich auf das empfindliche Gleichgewicht der Welt aus.

ORIGINALER ORCHESTER-SOUNDTRACK.

Weitere Informationen zu Outcast - Second Contact erhalten Sie auf der Bigben Interactive Webseite. Teilnahmebedingungen Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst Ihr uns lediglich eure Kontaktdaten über unser unten stehendes Formular zukommen lassen.