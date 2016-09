Seitenüberschrift

Arexx Engineering präsentiert mit dem RA2-Mini einen Roboterarm-Bausatz, der optimal für Anfänger und Hobbybastler ist. Darüber hinaus ist der RA2-Mini der ideale Einstieg, um in den Themen Elektronik, Mechanik und Programmierung einzusteigen. Wie sich der Roboter-Bausatz im Praxistest schlägt, erfahren Sie in unserem Test.

Wer einen erschwinglichen aber durchaus präzise arbeitenden Roboterarm sucht, ist mit dem Arexx Roboter Arm gut bedient. Im Lieferumfang enthalten ist der komplette Roboterarm-Bausatz (Mechanik und Elektronik), ein USB Interface mit Kabel und eine CD-ROM mit allen notwendigen Softwaretools und Anleitungen. Der RA2-Mini eignet sich hervorragend, um in die Themengebiete Elektrotechnik, Mechanik und Programmierung einzusteigen. Es können eigene Programme geschrieben werden, die mittels USB-Interface und Uploader-Software in den Mikrocontroller geladen werden. Auch die Programmierung von künstlicher Intelligenz ist möglich. Dies geschieht mit Hilfe von selbsterlernender Software. Spezifikationen Arexx RA2-Mini Bezeichnung Arexx RA2-Mini Prozessor ATMEGA64 I/O Ein-/Ausgänge verschiedene - I2C Bus Servos 4 Mini-Servos DGServo 12g

2 Maxi-Servos DGServo S07NF STD Material Grundgestell: Metall

Arm: Kunststoff Maße Armlänge: 260 mm

Höhe: 329 mm

Durchmesser Grundgestell: 150 mm Stromversorgung 9-14 V Erweiterungsmöglichkeiten Ja Herstellerwebseite Hier klicken Preis 130 EUR Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung, Spezifikationen

2 Verpackung und Aufbau

3 Roboter in Aktion

FAZIT