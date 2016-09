Seitenüberschrift

Der Hersteller Raidmax setzt beim Blackstorm-Gehäuse auf ein stylisches Design mit einer auffälligen Front. Der futuristische Midi-Tower im MESH-Design verfügt über eine umfangreiche Ausstattung und bietet ausreichend Platz für High-End-Komponenten. Ob sich Raidmax auch diesmal gegen etablierte Konkurrenten wie Lian Li, Cooler Master oder Chieftec durchsetzen kann, erfahren Sie in unserem Test. Raidmax präsentiert mit dem Blackstorm ein Gehäuse, das insbesondere die Gamer-Zielgruppe ansprechen soll. Der Big-Tower ist in verschiedenen Farbvariationen erhältlich und hat die Abmessungen 200 x 593 x 525 (B x H x T). Das futuristische Gamer-Gehäuse bietet Platz für vier 5,25-Zoll-Laufwerke, ein externes 3,5-Zoll-Laufwerk und vier 3,5-Zoll-Festplatten. In der Front sitzt ein grün leuchtender 120-mm-LED-Lüfter, der die Luft direkt über die vier Festplatten leitet. Die erwärmte Luft wird von einem zweiten vorinstallierten 120-mm-Lüfter im Heck abgeführt. Weitere Highlights sind die werkzeuglose Festplattenmontage, ein Frontpanel mit USB-Anschlüssen, einem E-SATA-Anschluss und den Audio-Anschlüssen. Spezifikationen Spezifikationen Hersteller Raidmax Modellname Blackstorm Herstellerwebsite Hier klicken Preis 79 € Material Front: Kunststoff

Seitenteile/Deckel: Stahl

Chassis: Stahl Farbe Schwarz Gewicht 9,7 kg Formfaktor ATX, Micro-ATX (Mainboard)

ATX (Netzteil) Maße [HxBxT] 593 x 200 x 525 mm Laufwerke 4 x 5.25" (extern)

1 x 3.5" HDD (extern)

7 x 3.5" HDD (intern) Erweiterungsslots - Maximale Länge VGA-Karte 270 (400) mm Maximale Länge CPU-Kühler 165 mm Frontanschlüsse 2 x USB2.0 / 1 x e-SATA / 2 x AUDIO Lüfter 1x 120-mm-Lüfter vorinstalliert (Front)

1x 120-mm-Lüfter vorinstalliert (Rückseite)

1x 120-mm-Lüfter (Seitenteil) Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung, Spezifikationen

2 Äußerer Aufbau

3 Innerer Aufbau

4 Montage, Testsystem und Messungen

FAZIT