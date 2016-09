Seitenüberschrift

SEGA veröffentlicht mit der Standalone-Erweiterung Attila den neunten Teil der erfolgreichen Strategie-Reihe. Der Nachfolger von Total War - Rome 2 verspricht mehr Features, eine verbesserte KI und weniger Performance-Probleme. Ob die Entwickler aus vergangenen Fehlern gelernt haben und ein weitestgehend Bugfreies und unterhaltsames Spiel liefern, zeigen wir in unserem Test. Story Total War: ATTILA, die nächste Episode der mehrfach preisgekrönten Total War-Strategiespielreihe, versetzt den Spieler zurück in das Jahr 395. Es ist das frühe Mittelalter - eine finstere Zeit voller Hunger, Krankheit und Krieg. Eine Welle der Zerstörung treibt abertausende Flüchtlinge dazu, sich zusammenzuschließen und dem untergehenden und geteilten Römischen Reich die Stirn zu bieten. Ob Sie nun ein barbarisches oder östliches Königreich aufbauen, es wird ein erbitterter Überlebenskampf gegen die römische Unterdrückung. Während die verbliebene Zivilisation ums Überleben kämpft, sammelt sich in den Weiten der Steppe von Skythien eine gewaltige und Furcht einflößende Horde, angeführt von Attila, dem Hunnenkönig. Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung, Story

2 Aller Anfang ist schwer, Interne Politik, Hordenmechanik und niedergebrannte Regionen

3 Die Fraktionen, Auch ein Sieg fordert Opfer

FAZIT