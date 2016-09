Seitenüberschrift

Mit einem umfassenden Spieleangebot und mehr als 130 Millionen Spieler auf Facebook gehört Plarium zu den erfolgreichsten Entwicklern von Social Games und Mobile Games. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und entwickelt zahlreiche Online Spiele wie Sparta: War of Empires, das als eines der besten neuen Spiele für die Plattform 2014 ausgezeichnet worden ist. Das MMO wurde März 2014 auf Facebook veröffentlicht und katapultiert den Spieler in das alte Griechenland, in dem der Spieler Städte errichten und verteidigen kann. Die downloadfreien Spiele auf Plarium können direkt über den Browser am PC aufgerufen und gespielt werden. Nach der Registrierung haben Spieler Zugriff auf zahlreiche Online Spiele, die zu den Besten ihrer Klasse gehören. Die browserbasierten Spiele, mit tausenden von aktiven Clans und Rivalen online, sind alle mit einer soliden 3D-Grafik, realistischen Charakteren und vollständigen synchronisierten Missionen ausgestattet. Eines der beliebtesten online strategie spiele bei plarium.com ist Pirates: Tides of Fortune. Spieler bekommen die Gelegenheit, einen Piratenhafen zu bauen, riesige Flotten zu befehligen und eine Bruderschaft mit anderen Piraten zu bilden, um die spanische Armada zu schlagen. Gleichzeitig kämpft der Spieler gegen tausende gegnerische Kapitäne. Aber auch das spannende Zeitalter des antiken Griechenland bietet zahlreiche Herausforderungen. In Sparta: War of Empires übernehmen Sie die Rolle des Protagonisten Leonidas und kämpfen mit anderen griechischen Kriegern gegen plündernde Einheiten, die Xerxes' Befehl unterstehen. In diesem MMO gilt es ebenfalls, Position zu beziehen, die Einheiten mit Ressourcen zu versorgen und strategisch Klug vorzugehen. Mit Plarium kämpfen Sie in Echtzeit gegen die Feinde. Wer sich für die moderne Kriegsführung interessiert, der sollte sich von Soldiers Inc. ins 21. Jahrhundert katapultieren lassen. Als Mr. John Black erhalten Sie den Auftrag, eine Basis zu errichten, Verträge zu unterzeichnen und Truppen zu rekrutieren. Denn nur mit einer eigenen Armee wird es dem Spieler gelingen, den Anspruch auf das zandische Terretorium durchzusetzen. Auch hier dürfen sich Spieler mit anderen Kommandanten verbünden, um gemeinsam in den Krieg zu ziehen. In Plariums ultimativem downloadfreien Strategiespiel Stormfall: Age of War kämpfen rivalisierende Lords um die Ruinen des einst großen Reiches. Die Mächte der Dunkelheit gewinnen immer mehr an Kraft. Deshalb hat ein Kriegsherr namens Lord Oberon den Spieler dazu auserkoren, das Schloss zu verstärken und zu erweitern sowie neue Truppen zu rekrutieren. Auch in Total Domination dreht sich alles um feindliche Fraktionen, denen Sie die Stirn bieten. Im actionreichen Kriegsspiel mit futuristischen Robotern und technischen Zauberern untersteht der Spieler dem Befehl von General Winters. Zu den Aufgaben gehören Sektoren, aufbauen, Ressourcen sinnvoll nutzen, verloren geglaubte Technologien erforschen und Armeen zusammenstellen. Inhaltsverzeichnis 1 Plarium Games

