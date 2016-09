Seitenüberschrift

Der Speicherhersteller Kingston erweitert seine DDR3-RAM-Serie und präsentiert uns mit der Modellreihe "Savage" den Nachfolger der bekannten HyperX-Genesis-Speichermodule. Der Takt der bis zu 32 GByte großen Kits liegt zwischen 1.600 und 2.400 MHz. Das uns vorliegende Speicher-Kit hat eine Speicherkapazität von 2 x 8 GByte mit einem effektiven Speichertakt von 1866 MHz und einer Spannung von 1,5 V.

Das Kingston HyperX Savage DDR3-1866 Kit besteht aus zwei Modulen mit jeweils 8 GByte Speicherkapazität. Die Module sind für einen Standardtakt von 1866 Mhz bei Latenzen von CL 9 10-11-35 zertifiziert. Die Betriebsspannung beträgt 1,5 V, was für Module mit dieser Speicherfrequenz üblich ist. Die qualitativ hochwertigen Speichermodule werden in einer einfachen Blisterverpackung ausgeliefert und fallen insbesondere durch den roten Heatspreader, der aus Aluminium besteht, auf. Dieser liegt auf einem schwarzen PCB und ist recht flach gehalten, um den Einbau von großen CPU-Kühlern nicht zu beeinflussen. Das Kingston HyperX-Savage-Kit unterstützen den Intel-Standard XMP (Extreme Memory Profile). Die Module wurden werkseitig mit einem XMP-Profil programmiert, um eine Erhöhung der Speichergeschwindigkeit bei stabilem Betrieb zu gewährleisten. Die uns vorliegenden DDR3-Module werden mit einem Speichertakt von 1866 MHz, Latenzzeiten von CL 9 10-11-35 und einer Spannung von 1,5 V betrieben. Die verschiedenen Taktstufen, die Kingston in entsprechende Einstellungen hinterlegt hat, können mit dem Tool CPU-Z ausgelesen werden. Für den Maximaltakt ist standardmäßig ein XMP-Profil hinterlegt, welches den Multiplikator, die Timings und die Betriebsspannung entsprechend den Angaben des Herstellers setzt. Spezifikationen Kingston HyperX Savage DDR3-1866 Kit Bezeichnung HX318C9SRK2/16 Kapazität 2 x 8 GB Effektive Taktfrequenz 1866 MHz Latenzen CL 9 10-11-35 Betriebsspannung 1,5 V Herstellerwebseite Hier klicken Preis 147 EUR Inhaltsverzeichnis 1 Kingston HyperX Savage 16 GB DDR3-1866 Kit

2 Crucial Ballistix Tactical DDR3-1866 16 GB Kit

3 Testsystem

4 Speicherdurchsatz und Latenzen

5 Overclocking

FAZIT