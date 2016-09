Seitenüberschrift

Der Hersteller Aerocool erweitert seine "Dead Silence"-Serie um ein weiteres Modell. Im Gegensatz zum DS Cube handelt es sich beim Aerocool DS 200 um einen Midi-Tower. Das stylische Gehäuse soll sich insbesondere durch seine umfangreiche Ausstattung von der Konkurrenz absetzen. Diese reicht vom vorinstallierten Dämmmaterial bis hin zur integrierten Lüftersteuerung mit Temperaturanzeige. Ob sich die neue Version gegen die etablierte Konkurrenz behaupten kann, erfahren Sie in unserem Test. Nach der erfolgreichen Veröffentlichtung des DS Cube bekommt die "Dead Silence"-Familie aus dem Hause Aerocool ein neues Familienmitglied. Der Aerocool DS 200 ist ein Midi-Tower im auffälligen Design. Das stylische PC-Gehäuse ist in den Farbvariationen schwarz, weiß, blau, grün, rot und orange auf dem Markt erhältlich. Auch beim Funktionsumfang macht dem DS 200 so schnell keiner etwas vor. Neben dem vorinstallierten Dämmmaterial gibt es auch eine integrierte Lüftersteuerung. Das Gehäuse mit den Maßen 210 × 527 × 485 mm (B×H×T) nimmt Mainboards in den Formfaktoren Mini-ITX, ATX und Micro-ATX auf. Anders als bei der Konkurrenz ist der Innenraum größzügig dimensioniert, um große Wasserkühlungen problemlos installieren zu können. Darüber hinaus sind ein 140-mm-Lüfter in der Front und ein 120-mm-Lüfter im Heck vorinstalliert. Spezifikationen Spezifikationen Hersteller Aerocool Modellname DS 200 Orange Edition Herstellerwebsite Hier klicken Preis 119 € Material Front: Kunststoff

Seitenteile/Deckel: Stahl

Chassis: Stahl Farbe Schwarz/Orange Gewicht 10 kg Formfaktor Mini-ITX, ATX, Micro-ATX (Mainboard)

ATX (Netzteil) Maße [HxBxT] 210 x 527 x 485 mm Laufwerke 2 x 5.25" (extern) / 5 x 3.5" HDD / 2 x 2.5" HDD Erweiterungsslots 7 Maximale Länge VGA-Karte 290 mm (410 mm) Maximale Länge CPU-Kühler 170 mm Frontanschlüsse 2 x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x Audio, 1x Mikrofon Lüfter 2x 120/140-mm-Lüfter (Front, 1x 140mm vorinstalliert)

1x 120-mm-Lüfter (Rückseite, vorinstalliert)

1x 200-mm-Lüfter (Deckel)

2x 140/120-mm-Lüfter (Deckel) Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung, Spezifikationen

2 Äußerer Aufbau

3 Innerer Aufbau

4 Montage, Testsystem und Messungen

FAZIT