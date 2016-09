Seitenüberschrift

Wer sich gerne sportlich betätigt und dabei gerne Musik hört, braucht spezielle Kopfhörer. Plantronics präsentiert mit dem BackBeat FIT ein Stereoheadset, das sich optimal für alle sportlichen Aktivitäten eignet. Dabei kommt es aber nicht nur auf Klangqualität und Tragekomfort an, sondern auch auf Verarbeitung und Handhabung. Wie sich der Plantronics BackBeat FIT schlägt, erfahren Sie in unserem Test.

Das Plantronics BackBeat FIT ist ein Stereoheadset, das sich sowohl für das Training im Fitnessstudio als auch für ein intensives Outdoor-Training eignet. Es setzt auf die Bluetooth Technik und bietet dank der P2i-Technologie Sicherheit vor Schweiß und Feuchtigkeit. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehört auch ein leistungsstarker Akku, der für bis zu 8 Stunden Hörgenuss sorgt. Nützlich ist auch das mitgelieferte Neopren-Armband, in welchem das Smartphone aufbewahrt werden kann. Das BackBeat FIT von Plantronics für schlappe 79 EUR in den Farben Rot, Grün und Blau erhältlich und verspricht einen erstklassigen Sound. Spezifikationen Plantronics BackBeat FIT Sprechzeit/Hörzeit Bis zu 8 Stunden Hörzeit/6 Stunden Sprechzeit** Standby-Zeit / DeepSleep-Modus Bis zu 14 Tage*/ Bis zu 180 Tage** Audio Benutzerdefinierte HQ SBC Codec, 13-mm-Neodymium-

Lautsprecher, Frequenzgang 50-20.000 Hz, Klirrfaktor (THD) <

3%, Empfindlichkeit 105 dBspl/mW bei 1 kHz Noise Cancelling Digitale Signalverarbeitung (DSP) und Voll-Duplex-

Echokompensation Schutz gegen Feuchtigkeit Wasser- und schweißresistentes Design/ P2i Zertifizierung* Sprachansagen Regionsabhängige Sprachansagen in 14 Sprachen: Dänisch,

Deutsch, Englisch (US und UK), Französisch (EU), Italienisch,

Norwegisch, Russisch, Schwedisch und Spanisch (EU) Ladezeit (maximal) Bis zu 3 Stunden Bluetooth v3.0 A2DP für Audiostreams, AVRCP für Musiksteuerung, freihändig v1.6 für Breitband und Headset v3.0 Akku-Typ Foto: 1,3 Megapixel

Akku-Typ Akku Wiederaufladbarer, nicht austauschbarer Lithium-Ion-Akku Reichweite Bis zu 10 Meter vom Telefon oder Tablet Gewicht des Headsets 24 Gramm Betriebs- und Lagertemperatur 0°C – 40°C (32°F – 104°F) Garantie 2 jahre Herstellerwebseite Hier klicken Preis 79 EUR

