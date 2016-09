Seitenüberschrift

Noch nie war es so einfach, in die Welt der Arduino-Mikrocontroller einzusteigen, wie mit dem Franzis Arduino Maker Kit. Das Paket enthält neben einem originalen Arduino Uno diverse elektronische Bauteile, mit denen sich auch anspruchsvolle Experimente ganz ohne Löten realisieren lassen. Was sonst noch im Maker Kit steckt, erfahren Sie in unserem Test. Franzis bietet mit dem Arduino Maker Kit einen einfachen Einstieg in die Welt der Mikroprozessortechnik. Das Paket enthält ein originales Arduino UNO-Board, ein LCD-Display, 53 Bauteile und ein 160-seitiges Handbuch. Die 20 beschriebenen Experimente gehen vom einfachen LED-Blinklicht über ein Pong-Spiel mit Arduino-Tasten bis zur Menüsteuerung auf einem LCD-Display. Der schnelle Aufbau von elektronischen Schaltungen erfolgt über die im Maker Kit enthaltenen Steckplatinen ganz ohne Lötkolben. Spezifikationen Franzis Bezeichnung Arduino Maker Kit Hauptplatine Arduino UNO Bauteile 1 Arduino UNO

2 Steckplatinen

1 LCD (2-zeilig)

14 Arduino-Headerkabel

1 LEDs blau

1 LEDs gelb

2 LEDs grün

1 LEDs orange

2 LEDs rot

1 Pfostenverbinder

6 Taster

1 Potenziometer

1 Drehknopf

6 10 kOhm Widerstände

7 220 Ohm Widerstände

1 560 Ohm Widerstand

6 22 MOhm Widerstände

1 isolierter Schaltdraht Projekt-Übersicht LED-Blinklicht

Wechselblinklicht

S4A - Scratch für Arduino™

Fußgängerampel mit Taster

Fußgängerampel mit Scratch

Spielwürfel mit LEDs

LED per Pulsweitenmodulation dimmen

Analoge Pegelanzeige mit LEDs

Pong-Spiel mit Arduino™-Tasten steuern

Scratch mit analoger Eingabe steuern

Scratch mit dem Smartphone steuern

Spiele mit den Fingern steuern

Texte auf dem LCD darstellen

Uhr auf dem LCD

Zahlenspiel mit Tasten und LCD

Eigene Zeichen für das LCD erstellen

Umlaute auf dem LCD

Menüsteuerung auf dem LCD

LCD-Statusanzeige für Windows-PCs

Arduino™ vom Tablet oder Smartphone programmieren Altersstufe 10-21 Lernpotential Grundlagen der Mikroprozessortechnik

und Elektronik Maße Bauteile unterschiedlicher Größe Herstellerwebseite Hier klicken Preis 79,99 EUR Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung, Produktdetails

2 Arduino für Maker

FAZIT