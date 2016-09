Seitenüberschrift

Casio präsentiert mit der G-SHOCK GPW-1000 eine analoge Hochleistungsuhr, die sich im Premium Segment ansiedelt und auf ein weltweit einmaliges Hybridsystem für den automatischen Empfang von Standard-Funksignalen zur Zeitkalibrierung setzt. Darüber hinaus setzt das Modell aus der GRAVITYMASTER-Serie dank seiner TRIPLE G RESIST Konstruktion sowie dem neuen Karbon-Resin-Armband neue Maßstäbe in Sachen Robustheit und Stoßfestigkeit. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen zählen außerdem Solarzellen, Weltzeit-Funktion, automatischer Kalender, Smart Access-Technologie und vieles mehr. Das innovative Modell ist in den drei Farbvarianten mit den Bezeichnungen GPW-1000-1AER, GPW-1000-1BER und GPW-1000-4AER ab sofort im Handel erhältlich. Für unseren Test stand uns eine GPW-1000-1BER zur Verfügung, die wir einem Dauertest unterzogen haben.

Mit der G-SHOCK GPW-1000 hat Casio sein Sortiment an Premiummodellen erweitert. Bei dem Modell aus der GRAVITYMASTER-Reihe handelt es sich um die weltweit erste Uhr, die auf eine moderne und fortschrittliche Hybrid-Technologie setzt. Mittels GPS und Funksignalen arbeitet die GPW-1000 weltweit mit äußerster Präzision und ist dadurch einzigartig und konkurrenzlos. Geschützt wird diese Technologie von einem stoßabsorbierenden Dämpfungssystem sowie einem extrem kratzfestem und entspiegeltem Saphirglas. Dadurch ist die GPW-1000 in der Lage, extremsten Bedingungen auf der Erde und im Himmel standzuhalten. Das unverwüstliche Karbon-Resin-Armband verleiht dieser Uhr den letzten sportlichen Schliff. Gleichzeitig wirkt die Konstruktion sehr edel und macht die GPW-1000 zu einem echten Hingucker für jeden Anlass. Spezifikationen Casio Bezeichnung GRAVITYMASTER GPW-1000-1BER Ausführung Quarz Besondere Funktionen GPS und Funksignalempfang, Solarbetrieb

Weltzeit Funktion, Duale Zeitanzeige,

Datums- und Wochentagsanzeige,

Stoppfunktion - 1/20 Sek. - 24 Std.,

Timer - 1/1 Min. - 24 Std.,

Tagesalarm, Automatische Zeigerjustierung,

Airplane Funktion (Offline Mode),

Funksignalempfang (EU, USA, Japan, China),

Vibrationsresistent, Stoßfest, Super-Illuminator Wasserdichte 20 Bar Material Resin Glasart Saphirglas Ziffernblatt analog Maße Gehäusedurchmesser ca. 66 mm Gewicht 126g Herstellerwebseite Hier klicken Preis 799,99 EUR Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung, Produktdetails

